- „Не фокусирајте се на тврдењата на непријателот; она што е важно е реалноста на бојното поле“

Иран ги демантира тврдењата на САД дека неговите одбранбени системи се уништени - „Не фокусирајте се на тврдењата на непријателот; она што е важно е реалноста на бојното поле“

Иран денес ги демантираше тврдењата на САД дека неговите одбранбени системи биле уништени, изјавувајќи дека иранските вооружени сили остануваат „целосно подготвени“ и способни да одговорат на заканите, пренесува Анадолу.

Според државниот радиодифузер ИРИБ, Аболфазл Шекарчи, портпарол на иранските вооружени сили, ги демантираше тврдењата дека одбранбените капацитети на Иран биле ослабени.

„Не фокусирајте се на тврдењата на непријателот; она што е важно е реалноста на бојното поле“, рече Шекарчи.

Тој истакна дека Иран продолжува да ги зајакнува своите воени капацитети и покрај постојаните закани, додавајќи дека земјата сега е воено помоќна отколку на почетокот на конфликтот, кој го опиша како „наметната војна.“

Американскиот претседател Доналд Трамп претходно изјави дека иранската армија била уништена од воздушните напади спроведени од Вашингтон и Тел Авив.

Шекарчи, исто така, ги демантираше тврдењата дека резервите со ракети на Иран биле исцрпени, велејќи дека таквите наводи имаат цел да соберат информации за воените капацитети на земјата.

„Секогаш сме велеле дека сме подготвени, а непријателот ја искуси оваа подготвеност на бојното поле“, рече тој.

Портпаролот изјави дека иако Иран претрпел загуби, иранските сили им нанеле поголеми загуби на американските сили.

Исто така, тој ја повтори поддршката на Иран за Хезболах во Либан, велејќи дека таканаречениот „фронт на отпорот“ останува обединет против Израел и неговите сојузници.

Запрашан за можноста за затворање на теснецот Баб ал-Мандеб, Шекарчи рече дека Иран има „многу планови“ и ќе ги открие своите опции доколку е потребно.