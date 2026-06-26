- Танкерите се обиделе да поминат низ јужниот коридор на Теснецот без претходна координација со иранските власти

Иран врати три странски танкери кои се обиделе да извршат „неовластен“ транзит низ Ормускиот Теснец - Танкерите се обиделе да поминат низ јужниот коридор на Теснецот без претходна координација со иранските власти

Три странски нафтени танкери се вратени назад кон Персискиот Залив по обидот да поминат низ, како што се наведува, „неовластена“ рута во Ормускиот Теснец, јави денес иранскиот државен радиодифузер ИРИБ, пренесува Анадолу.

Танкерите се обиделе да поминат низ јужниот коридор на Теснецот без претходна координација со иранските власти, по што интервенирала Морнарицата на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), објави ИРИБ.

Според наводите, Морнарицата околу 4 часот наутро по локално време упатила предупредување до сите бродови во Персискиот Залив и Оманското Море, прогласувајќи ја за „нелегална, неприфатлива и крајно опасна“ новонајавената алтернативна рута за преминување на Теснецот, што е воспоставена без координација со Техеран.

Иранската Администрација за управување со водите на Персискиот Залив одделно предупреди дека неовластениот премин надвор од рутите одредени од Иран може да создаде безбедносни ризици и да резултира со ускратување на услугите за обезбедување непречено пловење на бродовите. Оттаму нагласија дека одговорноста за какви било последици ќе биде на сопствениците, операторите и командантите на пловилата.