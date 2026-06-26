Иран врати три странски танкери кои се обиделе да извршат „неовластен“ транзит низ Ормускиот Теснец

Şahin Demir
26 Јуни 2026•Ажурирано: 26 Јуни 2026
Три странски нафтени танкери се вратени назад кон Персискиот Залив по обидот да поминат низ, како што се наведува, „неовластена“ рута во Ормускиот Теснец, јави денес иранскиот државен радиодифузер ИРИБ, пренесува Анадолу.
Танкерите се обиделе да поминат низ јужниот коридор на Теснецот без претходна координација со иранските власти, по што интервенирала Морнарицата на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), објави ИРИБ.
Според наводите, Морнарицата околу 4 часот наутро по локално време упатила предупредување до сите бродови во Персискиот Залив и Оманското Море, прогласувајќи ја за „нелегална, неприфатлива и крајно опасна“ новонајавената алтернативна рута за преминување на Теснецот, што е воспоставена без координација со Техеран.
Иранската Администрација за управување со водите на Персискиот Залив одделно предупреди дека неовластениот премин надвор од рутите одредени од Иран може да создаде безбедносни ризици и да резултира со ускратување на услугите за обезбедување непречено пловење на бродовите. Оттаму нагласија дека одговорноста за какви било последици ќе биде на сопствениците, операторите и командантите на пловилата.