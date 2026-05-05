Иран: Во американски напад во Ормускиот Теснец убиени пет цивили - Истрагата утврдила дека американските сили нападнале два мали чамци кои превезувале стока на граѓани од Хасаб на брегот на Оман кон Иран

Иранските медиуми денес известија дека пет цивили биле убиени кога американските сили целеле мали товарни чамци во Ормускиот Теснец, оспорувајќи ги известувањата на Вашингтон за инцидентот, пренесува Анадолу.

Полудржавната новинска агенција Тесним, повикувајќи се на воен извор, соопшти дека истрагата утврдила дека американските сили нападнале два мали чамци кои превезувале стока на граѓани од Хасаб на брегот на Оман кон Иран.

„По лажното тврдење на американската Армија дека целела 6 ирански глисери, бидејќи ниту едно од борбените пловила на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) не беше погодено, беше спроведена истрага за природата на тврдењето од локални извори“.

„Пет цивилни патници се убиени во нападот“, рече воениот извор, опишувајќи го како „брз“ потег поттикнат од американскиот „страв“ од операциите со брзи чамци на ИРГК.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) претходно соопшти дека американски хеликоптери биле користени за уништување на „ирански мали чамци кои му се заканувале на комерцијалниот бродски сообраќај“, велејќи дека пловилата биле цел за време на напорите да се обезбеди сообраќајот низ стратегискиот воден пат.

ЦЕНТКОМ исто така го обвини Иран за отворање оган врз американските воени бродови и комерцијалните бродови вчера.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел извршија напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор. Прекинот на огнот подоцна беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок.

Од 13 април, Соединетите Американски Држави спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во Ормускиот Теснец.