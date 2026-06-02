- „Најдобрата потврда за ова е што, и покрај употребата на своите огромни капацитети на копно, море и во воздух, Америка не успеа да го оттргне Ормускиот Теснец од иранска контрола ниту на неколку минути”

Иран: Вооружените сили се подготвени повеќе отколку претходно доколку се обнови војната со САД - „Најдобрата потврда за ова е што, и покрај употребата на своите огромни капацитети на копно, море и во воздух, Америка не успеа да го оттргне Ормускиот Теснец од иранска контрола ниту на неколку минути”

Портпаролот на иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти денес дека вооружените сили во земјата се подготвени „повеќе од кога било претходно“, тврдејќи дека Техеран ќе користи „различни” видови оружје во случај на обновување на војната со САД и Израел, јавува Анадолу.

„Најдобрата потврда за ова е што, и покрај употребата на своите огромни капацитети на копно, море и во воздух, Америка не успеа да го оттргне Ормускиот Теснец од иранска контрола ниту на неколку минути”, изјави Сардар Мохеби во изјавата што ја пренесе полудржавната новинска агенција „Тесним”.

Мохеби изјави дека Техеран е подготвен за „секакви сценарија” и додаде дека Вашингтон „не успеал да ги постигне своите цели” во Ормускиот Теснец во текот на последната рунда од конфликтот.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и американските сојузници во Персискиот Залив заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но последователните преговори во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор.

Оттогаш двете страни продолжија да прават напори во обид да ги обноват директните преговори и да го прекинат конфликтот.