- Истакнато е дека САД во последните денови се обиделе да наметнат „необични барања“ кон Техеран, кој порача дека „никогаш нема да се предаде на нелегитимни услови“

Иран вели дека „главниот дел“ од текстот на договорот со САД е финализиран - Истакнато е дека САД во последните денови се обиделе да наметнат „необични барања“ кон Техеран, кој порача дека „никогаш нема да се предаде на нелегитимни услови“

Иран соопшти дека „главниот дел“ од текстот од договорот за разбирање со САД е финализиран, обвинувајќи го Вашингтон за поткопување на напредокот преку менување на ставовите, пренесува Анадолу.

Говорејќи за иранската државна телевизија синоќа, портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багаи, рече дека Техеран јасно ставил до знаење дека нема да го прифати она што го опиша како „нелегитимни“ барања за време на индиректните контакти со САД.

„Главниот дел од текстот на договорот за разбирање е финализиран“, рече Багаи, додавајќи дека „контрадикторните ставови“ на Вашингтон го нарушуваат процесот.

Тој истакна дека САД во последните денови се обиделе да наметнат „необични барања“ кон Техеран, но Иран покажал дека „никогаш нема да се предаде на нелегитимни услови“.

Багаи, исто така, нагласи дека дипломатскиот пат бил попречен од, како што рече, нелегални американски дејства против Иран.

Тој посочи дека медијаторите и понатаму се активни и дека Техеран им ги пренел своите ставови „многу јасно“.

Изјавата дојде неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп рече дека ги откажал планираните напади врз Иран и дека дискусиите и конечните детали за потенцијалниот договор се одобрени од повеќе регионални и меѓународни страни.