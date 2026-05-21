Иран вели дека ги добил мислењата од САД преку Пакистан, и моментално ги разгледува - Трамп синоќа рече дека преговорите се во „завршна фаза“, но нагласи дека „не брза“ да ги заврши

Иран соопшти дека ги добил „мислењата“ на американската страна и дека моментално ги разгледува, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, јави државната новинска агенција ИРНА, пренесува Анадолу.

„Неколку круга на разменување пораки се случија во врска со првичниот предлог од 14 точки на Техеран“, изјави Есмаил Багаеи за иранската државна телевизија синоќа.

„Ги добивме американските ставови и моментално се разгледуваат“, рече тој.

„Повторната посета на пакистанскиот министер за внатрешни работи, Мохсин Накви, на Техеран, има за цел да помогне во олеснувањето на размената на пораки меѓу Иран и САД“, додаде Багаеи.

Вчера, Накви пристигна во втора посета на Техеран за помалку од една недела, објави иранскиот државен сервис ИРИБ.

Трамп синоќа рече дека преговорите се во „завршна фаза“, но нагласи дека „не брза“ да ги заврши.

Кревките преговори меѓу Вашингтон и Техеран влегоа во чувствителна фаза откако двете страни разменија нови предлози оваа недела, изјавија за Анадолу повеќе извори од пакистанската Влада запознаени со ова прашање.

Најновиот американски предлог нуди „малку подобри стимулации“ за Иран во споредба со претходните понуди, велат изворите, без да откријат дополнителни детали.

Според изворите, предлогот вклучува прашања поврзани со замрзнатите средства на Иран и меѓународните санкции наметнати врз Техеран.

Сепак, тие рекоа дека Вашингтон не понудил „никаква нова отстапка“ во врска со нуклеарната програма на Иран, која останува централна пречка за постигнување договор.

Според иранскиот предлог од 14 точки, претходно објавен од Анадолу, Техеран бара одделни преговори за својата нуклеарна програма, вклучително и за прашањата за збогатениот ураниум, во рок од 30 дена по постигнувањето траен прекин на огнот.

Сепак, Вашингтон сака нуклеарното прашање да биде „дискутирано и решено“ пред да се постигне каков било траен договор за прекин на огнот.

Предлогот за „мониторинг од трета страна“ исто така останува предмет на дискусија, главно од иранска страна, додаваат изворите.