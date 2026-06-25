- ИРГК додаде дека координацијата со своите поморски сили преку меѓународниот поморски Канал 16 е задолжителна за бродовите што го преминуваат Теснецот...

Иран: Безбедното минување низ Ормускиот Теснец е можно само преку рутите одобрени од Техеран - ИРГК додаде дека координацијата со своите поморски сили преку меѓународниот поморски Канал 16 е задолжителна за бродовите што го преминуваат Теснецот...

Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран утрово соопшти дека безбедното минување низ Ормускиот Теснец е можно само преку рути одобрени од Техеран, предупредувајќи ги бродовите да не користат новонајавени бродски линии кои не се координирани со Исламската Република, пренесува Анадолу.

Во соопштението објавено од државната новинска агенција ИРГК, морнарицата на ИРГК ја нарече секоја новонајавена рута низ стратегискиот воден пат направена без знаење или координација на Иран како „неприфатлива“ и „целосно опасна“.

„Единствената овластена рута за минување низ Ормускиот Теснец е рутата објавена од Исламската Република Иран“, соопштија.

ИРГК додаде дека координацијата со своите поморски сили преку меѓународниот поморски Канал 16 е задолжителна за бродовите што го преминуваат Теснецот, предупредувајќи дека прекршителите ќе сносат последици.

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот ирански колега Масуд Пезешкијан електронски потпишаа Меморандум за разбирање на 17 јуни, со цел ставање крај на војната меѓу нивните земји и да се постигне траен мировен договор.

Регионот падна во криза откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазднички напади од Техеран врз американските бази низ Блискиот Исток. Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април.