Иран бара отштета од пет арапски земји за учество во американско-израелските напади - Иран тврди дека тие држави ги „прекршиле своите меѓународни обврски“ со тоа што, според наводите, ги овозможиле нападите на САД и Израел врз Иран

Иран побара отштета од пет арапски земји - Саудиска Арабија, ОАЕ, Бахреин, Катар и Јордан, обвинувајќи ги за учество во американско-израелските напади врз Иран, јавува Анадолу.

Во писмото пратено вчера до генералниот секретар на Обединетите нации (ОН), Антонио Гутереш и претседателот на Советот за безбедност на ОН, Џамал Фарес Алроваиеи, иранскиот пратеник во ОН, Амир Саид Иравани, тврди дека тие држави ги „прекршиле своите меѓународни обврски“ со тоа што, според наводите, ги овозможиле нападите на САД и Израел врз Иран.

„Поради тоа, тие треба да се сметаат за одговорни и треба да платат отштета за загубите претрпени за време на војната“, напиша тој.

Регионалната ескалација се интензивираше откако САД и Израел започнаа заеднички напади врз Иран на 28 февруари, при што загинаа и беа повредени илјадници луѓе.

Техеран возврати со одмазднички напади врз Израел, Ирак, Јордан и земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американски воени бази, пред минатата недела да биде објавен двонеделен прекин на огнот.

Иранските и американските делегации во неделата рано наутро ги завршија 21-часовните преговори во Исламабад, Пакистан, без да постигнат договор.