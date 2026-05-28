- Претседателот на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на иранскиот Парламент рече дека црвените линии на Иран вклучуваат право на збогатување ураниум, поседување збогатен ураниум, авторитет над Ормускиот Теснец

Ирански претставник: Иран нема да попушти за ураниумот и за Ормускиот Теснец под притисок на Трамп - Претседателот на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на иранскиот Парламент рече дека црвените линии на Иран вклучуваат право на збогатување ураниум, поседување збогатен ураниум, авторитет над Ормускиот Теснец

Иран нема да се повлече од своите „црвени линии“ под притисок од реториката на американскиот претседател Доналд Трамп, изјави доцна синоќа висок ирански претставник, јавува Анадолу.

Ибрахим Азизи, претседател на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на иранскиот Парламент, рече дека црвените линии на Иран вклучуваат право на збогатување ураниум, поседување збогатен ураниум, авторитет над Ормускиот Теснец и укинување на санкциите.

Во објава на американската платформа за социјални медиуми X, Азизи нагласи дека реториката на Трамп нема да го оттргне Иран од своите црвени линии.

Тој додаде дека Трамп, „барајќи излез од овој стратегиски ќор-сокак“, наизменично упатува закани и апелира за договор.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, а подоцна беше продолжен од Трамп на неодредено време.