- Нападот доаѓа во услови на зголемени регионални тензии. Од петокот владееше кревок мир, по последната размена на американски напади врз Иран и иранските одмазднички напади.

Ирански медиуми: САД извршија воздушен напад во близина на град во западен Иран - Нападот доаѓа во услови на зголемени регионални тензии. Од петокот владееше кревок мир, по последната размена на американски напади врз Иран и иранските одмазднички напади.

Американски воздушен напад е извршен врз област во близина на западниот ирански град Пираншахр, близу ирачката граница, објави денес иранската државна телевизија ИРИБ, пренесува Анадолу.

Според телевизијата, во нападот е погодена локација во покраината Западен Азербејџан и „наводно е извршен од САД“.

Нема непосредни извештаи за жртви или причинета материјална штета.

Нападот доаѓа во услови на зголемени регионални тензии. Од петокот владееше кревок мир, по последната размена на американски напади врз Иран и иранските одмазднички напади.

Американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули прогласи крај на прекинот на огнот по нападите врз танкери во Ормускиот Теснец, за кои Вашингтон го обвини Техеран.

За време на ескалацијата, САД извршија напади во Иран врз воената инфраструктура, крајбрежните системи за надзор, ракетните и постројките за беспилотни летала, поморските капацитети и логистички локации, според Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ).

Иран одговори со напади кон, како што рече, американски воени објекти и опрема во неколку арапски земји.

Најновите напади се случија и покрај Меморандумот за разбирање потпишан од Вашингтон и Техеран во јуни, со кој се повикува на прекин на судирите и започнување преговори за поширок договор за прекин на војната што започна со израелските и американските напади на 28 февруари.