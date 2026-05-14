- Транзитот на кинеските бродови е олеснет „врз основа на длабоките односи меѓу двете земји и стратегиското партнерство“, како и по напорите на кинескиот министер за надворешни работи и кинескиот амбасадор во Иран

Ирански медиуми: Кинески бродови минуваат низ Ормускиот Теснец според иранскиот „протокол за управување“ - Транзитот на кинеските бродови е олеснет „врз основа на длабоките односи меѓу двете земји и стратегиското партнерство“, како и по напорите на кинескиот министер за надворешни работи и кинескиот амбасадор во Иран

Кинеските бродови синоќа започнаа да транзитираат низ Ормускиот Теснец според иранскиот „протокол за управување“, објави денес новинската агенција „Фарс“, цитирајќи информиран извор, пренесува Анадолу.

Изворот наведе дека на бродовите им било дозволено да го преминат стратегискиот воден пат при што се придржувале до „иранскиот протокол за управување со теснецот“.

Се наведува дека транзитот на кинеските бродови бил олеснет „врз основа на длабоките односи меѓу двете земји и стратегиското партнерство“, како и по напорите на кинескиот министер за надворешни работи и кинескиот амбасадор во Иран.

Објавата дојде откако податоците од платформата за следење бродови „Марин Трафик“ покажаа дека најмалку четири брода поврзани со Кина поминале низ теснецот во последните 24 часа преку „безбедниот“ поморски коридор на Иран.

Ормускиот Теснец, една од најклучните поморски точки во светот за испорака на нафта и гас, остана практично затворен за повеќето бродови од почетокот на американско-израелската војна против Иран во февруари, што сериозно ги наруши глобалните текови на енергенти и товар.

Прекинот на огнот меѓу САД и Иран стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор.

Подоцна прекинот на огнот беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок.