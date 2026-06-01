- „Сè додека не се исполнат барањата и условите на Иран и на неговите сојузници околу овие проблеми, нема да има преговори“

Иранските медиуми: Иран ги прекина индиректните преговори со САД поради израелските напади во Либан - „Сè додека не се исполнат барањата и условите на Иран и на неговите сојузници околу овие проблеми, нема да има преговори“

Иран ги прекина индиректните преговори и размената на пораки со САД преку посредници, во знак на протест поради продолжувањето на израелските напади во Либан, објави денес полудржавната новинска агенција Тесним, пренесува Анадолу.

Според агенцијата, одлуката е донесена како одговор на она што таа го опиша како континуирано израелско прекршување на прекинот на огнот во Либан, што Иран го смета за еден од условите кои ги поткрепуваат пошироките договори за прекин на огнот во регионот.

Тесним наведе дека иранскиот преговарачки тим ќе ги запре „преговорите и размената на пораки преку посредници“ сè додека не се исполнат неговите барања во врска со Газа и Либан.

Според наводите, иранските официјални лица и преговарачи ја нагласиле потребата од итно запирање на израелските воени операции во Газа и Либан, како и целосно повлекување на Израел од областите окупирани во Либан.

„Сè додека не се исполнат барањата и условите на Иран и на неговите сојузници околу овие проблеми, нема да има преговори“, објави Тесним.

Медиумот исто така објави дека Иран и сојузничките групи во таканаречената оска на отпорот одлучиле да подготват одговори на израелските напади и да размислат за отворање дополнителни фронтови.

Според објавеното, мерките што се разгледуваат вклучуваат целосно затворање на Ормускиот Теснец и активирање на други фронтови, вклучително и теснецот Баб ал-Мандеб, како средство за вршење притисок врз Израел и неговите поддржувачи.