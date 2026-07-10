- „Како што претходно најавивме, на секој напад врз инфраструктурата ќе се одговори со реципрочни мерки“

Иранскиот шеф за безбедност: Израел нема да биде поштеден од одговор - „Како што претходно најавивме, на секој напад врз инфраструктурата ќе се одговори со реципрочни мерки“

Иран денес предупреди дека ќе возврати на секој напад врз неговата инфраструктура и дека Израел ќе се соочи со соодветен одговор, јави новинската агенција „Мехр“, пренесува Анадолу.

„Како што претходно најавивме, на секој напад врз инфраструктурата ќе се одговори со реципрочни мерки“, изјави Мухамад Багер Золгадр, секретар на иранскиот Врховен совет за национална безбедност, во изјавата пренесена од агенцијата.

Тој додаде дека Израел, кој според него стои зад неодамнешните непријателски дејствија, нема да остане поштеден од одговор.

Минатиот месец, Иран и САД потпишаа Меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, со цел да се стави крај на воениот конфликт и да се постигне траен мировен договор.

Сепак, двете страни разменија напади во изминатите два дена, по иранските напади врз три трговски брода во Ормускиот Теснец.