- Пезешкијан слета во Исламабад, каде што беше пречекан од претседателот Асиф Али Зардари, премиерот Шехбаз Шариф и неколку министри

Иранскиот претседател пристигна во Пакистан - Пезешкијан слета во Исламабад, каде што беше пречекан од претседателот Асиф Али Зардари, премиерот Шехбаз Шариф и неколку министри

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денес пристигна во Пакистан, во својата прва странска посета од почетокот на вооружениот конфликт на САД и Израел против Иран во февруари, јавува Анадолу.

Пезешкијан слета во Исламабад, каде што беше пречекан од претседателот Асиф Али Зардари, премиерот Шехбаз Шариф и неколку министри.

Иранскиот претседател е придружуван од висока делегација, составена од министри од Кабинетот и високи официјални претставници.

Според соопштението издадено од иранската амбасада во Исламабад, посетата има цел да ги пренесе благодарноста и пораката на иранската Влада и народ до Пакистан по годината што, како што се опишува, беше обележана со солидарност, поддршка и дипломатски напори на Исламабад за намалување на регионалните тензии и промовирање на мирот и стабилноста.

САД и Израел започнаа војна на 28 февруари, со напади врз повеќе градови во Иран, што предизвика одмазда од Техеран низ Блискиот Исток, имајќи ги како цел американските воени капацитети, а нападите запреа на 8 април, кога Пакистан посредуваше за прекин на огнот.

Од амбасадата соопштија дека двете страни ќе ја разгледаат моментната состојба на билатералните односи и ќе разговараат за начините за натамошно зајакнување на соработката и подобрување на нивните долгогодишни врски.

Министерството за надворешни работи на Пакистан соопшти дека Пезешкијан ќе се сретне со Зардари и ќе разговара со Шариф за време на државната посета.

Исто така, тој треба да се сретне и со министерот за надворешни работи Ишак Дар.

Се очекува дискусиите да опфатат трговија, енергетска соработка, гранична безбедност, регионална поврзаност и меѓучовечка размена.

Се очекува фокусот на разговорите да биде ставен на трговската размена, соработката во енергетскиот сектор, безбедноста на границите, регионалното поврзување, како и на унапредувањето на меѓучовечките и културните врски.

Двете страни, исто така, ќе ги разгледаат дипломатските активности по потпишувањето на Меморандумот за разбирање од Исламабад и ќе разменат мислења за регионалните и меѓународните случувања.

Пезешкијан последен пат беше во државна посета на Пакистан минатиот август.