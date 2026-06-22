- Доколку посетата се реализира, тоа ќе биде првата посета на Пезешкијан во странство откако САД и Израел започнаа војна против Иран кон крајот на февруари

Иранскиот претседател во посета на Пакистан - Доколку посетата се реализира, тоа ќе биде првата посета на Пезешкијан во странство откако САД и Израел започнаа војна против Иран кон крајот на февруари

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан се очекува утре да реализира еднодневна посета на Пакистан, изјавија денес владини извори во Исламабад за Анадолу.

Доколку посетата се реализира, тоа ќе биде првата посета на Пезешкијан во странство откако САД и Израел започнаа војна против Иран кон крајот на февруари.

Се чека официјална потврда за очекуваното патување.

Пакистан игра главна улога како посредник од прекинот на огнот од 8 април меѓу завојуваните страни, кои се согласија со Меморандумот за разбирање од Исламабад за ставање крај на војната и одржаа директни преговори во Швајцарија во текот на викендот.

За време на посетата, се очекува Пезешкијан да разговара со пакистанскиот претседател Асиф Али Зардари и премиерот Шехбаз Шариф, кои претседаваа со квадрилатералните разговори - САД-Иран-Пакистан-Катар - во швајцарското гратче Бургеншток вчера.

Пезешкијан престојуваше во државна посета на Пакистан минатиот август.