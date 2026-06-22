- „Од фудбалскиот терен до преговарачката маса и бојното поле, секој чекор што го преземаме како Иранци е дел од една поголема борба: одбрана на честа и достоинството на нашиот драг народ“

Иранскиот министер за надворешни работи го поздрави напредокот во дипломатијата - „Од фудбалскиот терен до преговарачката маса и бојното поле, секој чекор што го преземаме како Иранци е дел од една поголема борба: одбрана на честа и достоинството на нашиот драг народ“

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи утринава изјави дека преговорите со САД во Швајцарија, посредувани од Пакистан и Катар, донеле значителен напредок кон ставање крај на војната во Либан и ублажување на притисокот врз иранската економија, јавува Анадолу.

„Неуморното посредување на Пакистан и Катар донесе голем напредок за ставање крај на војната во Либан. Извозот на нафта и петрохемикалии е изземен од санкции, блокадата е укината, дел од замрзнатите средства се ослободени, а за Иран е започнат и голем план за обнова и развој“, напиша Арагчи на американската компанија за социјални медиуми Х.

Неговите коментари следуваа веднаш откако Катар и Пакистан објавија значаен напредок во тековните дипломатски напори меѓу САД и Иран, по завршувањето на првата рунда преговори на високо ниво на Самитот што се одржува во Биргеншток на езерото Луцерн во Швајцарија.

Според заедничкото соопштение, со цел да се обезбеди доследно почитување на прекинот на воените операции во Либан во согласност со меморандумот за разбирање, страните се договорија за формирање механизам за спречување конфликти, во кој ќе учествуваат потписничките и Либан, под покровителство на посредниците.

„Прв вистински тест: Механизам за спречување конфликти во Либан“, додаде Арагчи.

Во посебна изјава, иранскиот министер за надворешни работи нагласи дека овие дипломатски успеси се резултат на заедничките напори на целата земја.

„Од фудбалскиот терен до преговарачката маса и бојното поле, секој чекор што го преземаме како Иранци е дел од една поголема борба: одбрана на честа и достоинството на нашиот драг народ“, истакна тој.