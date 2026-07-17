- ИРГЦ соопшти дека нејзините воздухопловни сили извршиле „изненадувачки и моќен“ напад врз базата „Ал Удеид“, при што целосно уништиле радарски систем со долг дострел и неколку стратегиски авиони

Иранската револуционерна гарда тврди дека извела напад врз американската воена база во Катар - ИРГЦ соопшти дека нејзините воздухопловни сили извршиле „изненадувачки и моќен“ напад врз базата „Ал Удеид“, при што целосно уништиле радарски систем со долг дострел и неколку стратегиски авиони

Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) денес соопшти дека извршила напад врз американската воздухопловна база „Ал Удеид“ во Катар, тврдејќи дека уништила систем за радар со долг дострел и неколку американски авиони за полнење гориво во воздух, пренесува Анадолу.

Во соопштение пренесено од државниот радиодифузер ИРИБ, ИРГЦ наведе дека нападот бил дел од одмаздничките операции започнати во текот на ноќта против американските воени капацитети во регионот.

ИРГЦ тврди дека нејзините воздухопловни сили извршиле „изненадувачки и моќен“ напад врз базата „Ал Удеид“, при што целосно уништиле радарски систем со долг дострел и неколку стратегиски авиони за полнење гориво, додека на други им нанеле големи оштетувања.

ИРГЦ упати предупредување дека САД и земјите каде што се наоѓаат американски воени бази во регионот ќе „платат висока цена“ за, како што ги опиша, преминувањето на „црвените линии“ и напаѓањето на цивили и цивилна инфраструктура. Оттаму порачаа дека ќе следуваат уште посилни „уништувачки одговори“ доколку САД продолжат со воените операции против Иран.

Катарските власти сè уште немаат коментар за иранските тврдења.

Претходно денеска, Иран соопшти дека во бран од одмазднички напади биле погодени американски воени капацитети во Кувајт, Оман, Сирија, Јордан и Бахреин, тврдејќи дека предизвикал штета на воздухопловни бази, радарски системи, складишта за оружје и воени авиони.

Кувајт, Јордан и Бахреин соопштија дека ги пресретнале иранските ракети и дронови, додека Катар објави дека неговите вооружени сили спречиле неколку воздушни напади, при што едно дете е повредено од паѓање на шрапнели од операциите за пресретнување.

Регионалните тензии ескалираа од февруари, кога САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран, на што Техеран одговори со ракетни и напади со беспилотни летала насочени кон земјите од Персискиот Залив каде што се стационирани американски сили.

Иран и САД минатиот месец потпишаа Меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, со цел ставање крај на конфликтот и постигнување траен мировен договор. Сепак, тензиите ескалираа во последните денови околу Ормускиот Теснец, со меѓусебна размена на напади меѓу двете страни.