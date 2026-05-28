Иранската Исламска револуционерна гарда соопшти дека извела напад врз американската база во Кувајт

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) рано утринава соопшти дека цел на нејзин напад била американска воздухопловна база во Кувајт, како одговор на американскиот воздушен напад во близина на аеродромот Бандар Абас во јужен Иран, јавува Анадолу.

Според иранската полудржавна новинска агенција Тесним, ИРГЦ соопшти дека одмаздничкиот напад се случил во 4:50 часот наутро, неколку часа по, како што го опиша, американскиот напад со воздушни проектили врз точка во близина на аеродромот во пристанишниот град.

„Овој одговор е сериозно предупредување за непријателот да знае дека агресијата нема да остане без одговор, а доколку се повтори, нашиот одговор ќе биде уште поодлучен“, се вели во соопштението.

Од страна на американската војска немаше итна реакција.

Претходно во текот на денот, американски официјален претставник за Анадолу изјави дека американските сили собориле четири ирански беспилотни летала кои претставувале закана во близина на Ормускиот Теснец и погодиле иранска копнена контролна станица во Бандар Абас, која се подготвувала да лансира петто беспилотно летало.

„Овие мерки беа умерени, со чисто одбранбен карактер и со цел да се зачува прекинот на огнот“, изјави официјалниот претставник, кој сакаше да остане анонимен.

Најновите напади следуваа откако Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) претходно оваа недела потврди уште една претходна рунда напади во јужен Иран, чија цел беа локации за лансирање ракети и ирански чамци за кои се тврдеше дека се обидуваат да постават мини. Иран ги осуди тие напади како „тешко прекршување на прекинот на огнот“.

Коментирајќи го претходно текот на преговорите за ставање крај на војната во Иран, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека „не е задоволен од нив, но ќе биде. Во спротивно, ќе мора едноставно да ја довршиме работата“.

Регионалните тензии ескалираа на 28 февруари кога САД и Израел извршија ненадејни напади врз Иран, што го предизвика Техеран да возврати со серија беспилотни летала и ракети кои погодија цели низ целиот регион и да го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април со посредство на Пакистан, но разговорите во Исламабад не доведоа до траен договор.

Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот на неодредено време, додека ја одржуваше блокадата на бродовите што патуваат до или од иранските пристаништа преку стратегискиот воден пат и периодично велеше дека мировниот договор е блиску.