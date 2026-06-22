- Делегацијата, предводена од претседателот на иранскиот Парламент и главен преговарач, Мохамад Бакер Калибаф, замина по завршувањето на самитот што се одржа во Биргеншток

Иранската делегација си замина за Техеран по 18 часа преговори со САД - Делегацијата, предводена од претседателот на иранскиот Парламент и главен преговарач, Мохамад Бакер Калибаф, замина по завршувањето на самитот што се одржа во Биргеншток

Иранската делегација денес ја напушти Швајцарија и замина за Техеран, по речиси 18 часа интензивни преговори и консултации, јави државната телевизија ИРИБ, пренесува Анаодлу.

Делегацијата, предводена од претседателот на иранскиот Парламент и главен преговарач, Мохамад Бакер Калибаф, замина по завршувањето на самитот што се одржа во Биргеншток.

Претходно посредниците Катар и Пакистан соопштија дека преговорите се воделе во „позитивна и конструктивна атмосфера“ и дека донеле „охрабрувачки напредок“.

Посредниците наведоа дека страните се договориле за неколку механизми, со цел унапредување на преговорите кон конечен договор, вклучително и формирање Комитет на високо ниво, основање технички работни групи и патоказ од 60 дена за постигнување конечен договор.

Техничките преговори за отворените прашања се очекува да продолжат кон крајот на оваа недела.