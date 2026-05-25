Иранската воздушна одбрана соборила „непријателски“ дрон над островот Кешм близу Ормускиот Теснец - Иранските сили наводно пресретнале „непријателски дрон“ над регионалните води користејќи новораспореден одбранбен систем

Иранските медиуми денес објавија дека „непријателски дрон“ бил соборен од противвоздушната одбрана над иранскиот остров Кешм во близина на стратегиски важниот Ормуски Теснец, пренесува Анадолу.

Според новинската агенција Мехр, жителите на островот Кешм пријавиле дека слушнале звуци на операции на противвоздушната одбрана.

Новинската агенција објави дека иранските сили пресретнале „непријателски дрон“ над регионалните води користејќи новораспореден одбранбен систем.

Нема официјален коментар од иранските власти во врска со наводите.