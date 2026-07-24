- Армијата наведува дека во нападите беспилотните летала „Араш“ биле насочени кон објектите за американска воена опрема во кампот Удаири, како и позициите на американските трупи во камповите во Доха и Арифџан

Иранската армија соопшти дека со беспилотни летала ги нападнала американските сили во три кампа во Кувајт - Армијата наведува дека во нападите беспилотните летала „Араш“ биле насочени кон објектите за американска воена опрема во кампот Удаири, како и позициите на американските трупи во камповите во Доха и Арифџан

Иранската армија денес соопшти дека извршила напади со беспилотни летала врз три локации каде што се сместени американските сили во Кувајт, објави иранската полудржавна новинска агенција „Тесним“, пренесува Анадолу.

Во соопштението армијата вели дека во нападите беспилотните летала „Араш“ биле насочени кон објектите за американска воена опрема во кампот Удаири, како и позициите на американските трупи во камповите во Доха и Арифџан.

Армијата соопшти дека ќе продолжи со интензивните ракетни напади и операции со беспилотни летала, предупредувајќи дека „секој неодговорен авантуризам или отворање нов фронт“ би претставувало повторување на „стратегиските грешки“ на САД.

Регионалните тензии ескалираа во последните две недели откако на 8 јули Трамп објави дека прекинот на огнот наведен во меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран од минатиот месец повеќе не е на сила.

Оттогаш САД и Иран разменуваат напади, при што Вашингтон цели на локации во Иран, а Техеран вели дека напаѓа американски воени објекти и опрема во неколку земји во регионот.