Ирак заплени над 11 милиони долари во готовина и злато како дел од кампањата против корупцијата

Tarek Chouiref
23 Јули 2026•Ажурирано: 23 Јули 2026
Ирачките власти вратија повеќе од 11 милиони долари во готовина и златни прачки и накит во два одделни случаи на корупција, соопшти Врховниот судски совет на земјата, пренесува Анадолу.
Советот истакна дека властите вратиле 1,14 милијарди ирачки динари (околу 872.000 долари) во случајот со финансиска измама со нелегален трансфер на средства во странство, додавајќи дека правните постапки против компаниите вмешани во случајот сѐ уште се во тек.
Во друг случај, Советот соопшти дека истражителите откриле нови докази во истрагата за корупција во која е вклучен притворениот поранешен заменик-министер за нафта Аднан ал-Џумаили.
Истрагата доведе до заплена на 13 милијарди ирачки динари (9,9 милиони долари) и дополнителни 400.000 долари скриени на повеќе локации во покраината Салахудин, се вели во соопштението.
Властите, исто така, конфискуваа 40 златни прачки од еден килограм и уште 5 килограми златен накит. Советот соопшти дека продолжуваат напорите за враќање на дополнителните приходи стекнати со криминал и идентификување на други осомничени.
Заплените се случуваат во период кога Ирак ја интензивира својата кампања против финансиската и административната корупција. Во последните недели, властите уапсија десетици осомничени, вклучувајќи пратеници и високи функционери, откако на некои од нив им беше укинат парламентарниот имунитет.
Советот соопшти дека дел од тековните истраги се засноваат на изјавите на Ал-Џумаили, кој беше пуштен на 2 јуни, а подоцна приведен во врска со сомневање за проневера на јавни средства и договори доделени со кршење на законот.