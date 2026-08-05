- Џакарта го повика Израел „веднаш и трајно“ да ја запре воената офанзива и да ги исполни обврските од договорот за прекин на огнот

Индонезија ги осуди продолжените израелски напади врз Газа и повика на нивен итен прекин - Џакарта го повика Израел „веднаш и трајно“ да ја запре воената офанзива и да ги исполни обврските од договорот за прекин на огнот

Индонезија вчера остро ги осуди продолжените израелски воени напади врз Појасот Газа и повика на итен прекин, јавува Анадолу.

Нападите, вклучително и оние насочени кон цивили и цивилна инфраструктура, претставуваат „сериозни прекршувања“ на меѓународното право, „намерно го поткопуваат“ спроведувањето на Мировниот план за Газа и дополнително го влошуваат страдањето на палестинскиот народ, се наведува во соопштението на индонезиското Министерство за надворешни работи.

Џакарта го повика Израел „веднаш и трајно“ да ја запре својата воена офанзива, целосно да ги исполни обврските што произлегуваат од релевантните резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации и да ги почитува сите преземени обврски од договорот за прекин на огнот, во согласност со меѓународното право.

Мировниот одбор и американскиот претседател Доналд Трамп во петокот соопштија дека е постигнат договор за спроведување на следната фаза од прекинот на огнот во Газа, при што Одборот наведе дека палестинската група Хамас прифатила детално утврдена Мапа на патот.

Индонезија го поздрави прифаќањето на договорот од страна на Хамас и другите палестински фракции.

„Ова е важен чекор кон ставање крај на конфликтот“, се наведува во соопштението на Министерството, кое ги повика сите страни да обезбедат целосна заштита на цивилите, медицинскиот персонал и хуманитарните работници, како и безбедна, брза и непречена испорака на хуманитарна помош.

„Индонезија ја потврдува својата непоколеблива посветеност на поддршката на кредибилен политички процес што ќе доведе до создавање независна и суверена држава Палестина, врз основа на решението за две држави, во согласност со релевантните резолуции на Обединетите нации и меѓународно договорените параметри, како единствен пат кон праведен, траен и сеопфатен мир на Блискиот Исток“, се додава во соопштението.

Од октомври 2023 година досега Израел уби повеќе од 73.300 лица, а повреди над 174.000 во војната во Газа.

И покрај тоа што договорот за прекин на огнот е на сила од 10 октомври 2025 година, Израел продолжи со нападите низ Појасот Газа, при што, според Министерството за здравство во Газа, загинале 1.250 Палестинци, а 4.110 биле повредени.