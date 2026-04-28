Индонезија: Бројот на загинати во железничката несреќа во Западна Јава се искачи на 14 лица

Бројот на загинати во судирот на два воза во градот Бекаси во индонезиската провинција Западна Јава се искачи на 14 лица, а 84 се повредени во една од најсмртоносните железнички несреќи во земјата во последните години, објавија денес државните медиуми, повикувајќи се на властите, пренесува Анадолу.

Несреќата се случила доцна синоќа на станицата Источен Бекаси кога патнички воз се судрил со воз на долга релација, пренесува новинската агенција Антара.

Официјални лица од државниот железнички оператор „ПТ Керета Апи Индонезија (KAI)“ соопштија дека десетици повредени патници се на лекување во неколку болници.

Портпаролот на KAI, Франото Вибово, изјави дека пред несреќата такси возило се судрило со електричен патнички воз на железничкиот премин Булак Капал во Бекаси, пишува „Џакарта глоуб“.

По ударот, патничкиот воз застанал на шините, а набрзо потоа, возот на долга релација што се движел на истата линија удрил во заглавениот воз.

Екипите за итни случаи, вклучително и од Националната агенција за пребарување и спасување (Басарнас), работеа во текот на ноќта за евакуација на жртвите, од кои на некои им беше потребна специјализирана медицинска помош. Властите соопштија дека загинатите се пренесени во полициска болница на идентификација.

Официјалните лица потврдија дека сите медицински и погребални трошоци за жртвите ќе бидат покриени, додека за помош на семејствата се формирани центар за итни случаи и информативни пунктови.

Железничкиот сообраќај во погодената област останува делумно во прекин, со ограничени операции додека инспекторите продолжуваат да ги проценуваат причините за судирот.

Индонезиските транспортни власти соопштија дека напорите за справување со последиците продолжуваат, а дополнителни ажурирања се очекуваат како што напредуваат операциите за спасување и закрепнување.