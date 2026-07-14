- Мухамед Џавад Хосеини, заменик-шеф на мисијата на Иран во Њу Делхи, е повикан во Министерството за надворешни работи на Индија

Индија побара објаснување од Иран откако индиски државјанин загина во напад во Ормускиот Теснец - Мухамед Џавад Хосеини, заменик-шеф на мисијата на Иран во Њу Делхи, е повикан во Министерството за надворешни работи на Индија

Индија денес го повика заменик-амбасадорот на Иран по загинувањето на еден индиски државјанин откако два танкера на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) беа погодени од Иран додека транзитираа по јужната бродска линија на Ормускиот Теснец во територијалните води на Оман, пренесува Анадолу.

Министерството за надворешни работи на Индија зазеде „цврст дипломатски став“ по смртоносниот поморски инцидент на Блискиот Исток, објави државниот телевизиски канал „Дурдаршан њуз“.

Мухамед Џавад Хосеини, заменик-шеф на мисијата на Иран во Њу Делхи, беше повикан од Министерството, соопшти индиската телевизија НДТВ.

Претходно денес, Министерството за одбрана на ОАЕ соопшти дека еден член на екипаж загинал, а осум се повредени, од кои четворица сериозно, откако два танкера на Обединетите Арапски Емирати се погодени од ирански крстосувачки ракети во територијалните води на Оман.

Министерството објави дека бродовите биле „Момбаса“ и „Ал Баија“, велејќи дека починатиот бил индиски член на екипажот на бродот „Момбаса“. Меѓу повредените има шест индиски државјани и двајца украински државјани.

Инцидентот се случи во услови на ескалација на воените тензии откако САД започнаа трет последователен ден на напади врз Иран, велејќи дека операциите имале за цел да ги ослабат капацитетите на Техеран во Ормускиот Теснец, каде што конфликтот меѓу САД и Иран повторно се разгоре.

Морнарицата на Иранската исламска револуционерна гарда соопшти дека американската војска охрабрила два супертанкери да користат неовластена рута во Ормускиот Теснец по што бродовите се погодени и онеспособени, иако не наведе како биле погодени танкерите, ниту експлицитно ја презеде одговорноста за инцидентот.