- Договорот беше потпишан за време на посетата на индискиот премиер Нарендра Моди на Мелбурн, каде што беше пречекан од австралискиот премиер Ентони Албаниз на Самитот на лидерите

Индија и Австралија потпишаа договор за извоз на ураниум и зајакнување на одбранбената соработка - Договорот беше потпишан за време на посетата на индискиот премиер Нарендра Моди на Мелбурн, каде што беше пречекан од австралискиот премиер Ентони Албаниз на Самитот на лидерите

Индија и Австралија денес потпишаа договор за олеснување на извозот на ураниум, при што двете земји се обврзаа на продлабочување на соработката во областа на одбраната и безбедноста, јавува Анадолу.

Договорот беше потпишан за време на посетата на индискиот премиер Нарендра Моди на Мелбурн, каде што беше пречекан од австралискиот премиер Ентони Албаниз на Самитот на лидерите.

Во заедничката изјава објавена вчера се наведува дека лидерите го поздравиле „потпишаниот административен договор со кој се овозможува извоз на ураниум во Индија за мировни цели, согласно со Договорот за нуклеарна соработка меѓу Австралија и Индија од 2015 година“.

„Договорот го олеснува австралискиот извоз на ураниум во Индија со цел зголемување на уделот на капацитетите за енергија од необновливи извори, обезбедувајќи дополнителен пазар за австралискиот сектор за ресурси“, се наведува во соопштението.

Двајцата лидери „повторно потврдија дека одбранбената и безбедносната соработка се камен-темелник на партнерството во сè покомплексно стратегиско опкружување“.

Односите меѓу Австралија и Индија во јуни 2020 година беа подигнати на ниво на „сеопфатно стратегиско партнерство“.

Индија е петтиот најголем трговски партнер на Австралија, со услуги во вредност од 54,4 милијарди долари во периодот 2024-2025 година.