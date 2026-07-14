- „Службениците на ИЦЕ се обиделе да го запрат возилото кое се обидело да избега од местото на настанот и, плашејќи се за јавната безбедност, еден службеник пукал од своето оружје.“

Имиграциската служба на САД смртно застрела маж за време на операција во Мејн - „Службениците на ИЦЕ се обиделе да го запрат возилото кое се обидело да избега од местото на настанот и, плашејќи се за јавната безбедност, еден службеник пукал од своето оружје.“

Службата за имиграција и царина на САД (ИЦЕ) смртоносно застрела маж за време на операција за спроведување на законот во Бидефорд, Мејн, вчера, откако возачот наводно се обидел да избега од запрено возило, соопшти Министерството за внатрешна безбедност, јавува Анадолу.

Според Министерството, инцидентот се случил околу 7 часот наутро по источно време, додека службениците на ИЦЕ вршеле надзор на последната позната адреса на имигрант со нерегулиран статус кој имал финална наредба за депортација.

Одделот соопшти дека лицето го напуштило живеалиштето со возило, а службениците на ИЦЕ се обиделе да го спречат.

„Службениците на ИЦЕ се обиделе да го запрат возилото кое се обидело да избега од местото на настанот и, плашејќи се за јавната безбедност, еден службеник пукал од своето оружје.

„Возачот на возилото е погоден и веднаш биле контактирани службите за итни случаи. Тој почина од повредите“, се додава во соопштението.

Одделот соопшти дека Полициската управа Бидефорд и ФБИ излегле на местото на настанот. Канцеларијата на генералниот инспектор на Одделот за внатрешна безбедност исто така била известена, а пукањето ќе биде истражено во согласност со процедурите за сета употреба на огнено оружје од страна на федералните службеници.

Организациите за заштита на имигрантите ја идентификуваа жртвата како 26-годишен Колумбиец и го осудија пукањето.

Коалицијата за права на имигрантите од Мејн и „Пресенте Мејн“ изјавија дека се „скршени од тага и огорчени“ поради застрелувањето на човекот.

„26-годишен маж доаѓа во Мејн да живее и работи, а сега неговото семејство го оплакува по инцидентот во кој беше вклучена ИЦЕ. Ова е трагично, вознемирувачко и неприфатливо. Неговите најблиски заслужуваат одговори, а јавноста заслужува целосен и транспарентен извештај за тоа што се случило“, напишаа организациите во заедничка изјава.

- „Целосна и непристрасна истрага“ -

Пукањето предизвика повици од пратениците од двата табора во Мејн за независна и транспарентна истрага.

Сенатор Ангус Кинг рече дека инцидентот „подигнал повеќе прашања отколку одговори“ и истакна дека го замолил секретарот за внатрешна безбедност Марквејн Малин да обезбеди спроведување сеопфатна истрага.

„Го повикав секретарот за внатрешна безбедност Малин да започне целосна, фер и транспарентна истрага - и ќе го држам за збор дека ќе спроведе таква“, рече Кинг.

Сенаторката Сузан Колинс, исто така, повика на „целосна и непристрасна истрага“ за пукањето.

Колинс рече дека полицијата во Бидефорд го обезбедила местото на настанот и дека ФБИ истражува. Таа додаде дека Малин ја информирал дека Канцеларијата на генералниот инспектор при Министерството за внатрешни работи во Бостон ја презела одговорноста за истрагата во соработка со ФБИ.

Смртоносното пукање се случува по помалку од една недела по уште еден смртоносен инцидент со ИЦЕ во Тексас, каде што властите смртно го застрелаа Лоренцо Салгадо Араухо за време на акција за спроведување на имиграциските закони.