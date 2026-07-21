- Повеќе од 2.000 демонстранти се собрале пред воениот затвор 10 во близина на централниот град Кфар Јона, пред да урнат делови од оградата на установата

Илјадници ултраортодоксни Евреи бараат ослободување на затвореник од заедницата Хареди поради избегнување воена обврска - Повеќе од 2.000 демонстранти се собрале пред воениот затвор 10 во близина на централниот град Кфар Јона, пред да урнат делови од оградата на установата

Илјадници ултраортодоксни еврејски демонстранти се собраа доцна синоќа пред воен затвор во Централен Израел, при што во еден момент ја пробија оградата околу воената база во која се наоѓа затворот и се судрија со воената полиција за време на масовните демонстрации со барање за ослободување на маж од заедницата Хареди, затворен поради избегнување на воената служба, соопштија израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Израелскиот Канал 12 објави дека повеќе од 2.000 демонстранти се собрале пред воениот затвор 10 во близина на централниот град Кфар Јона, пред да урнат делови од оградата на установата.

Како што наведува телевизискиот канал, протестот бил организиран како поддршка на член на хасидската деноминација Гур, кој бил осуден на 20 дена затвор поради избегнување на воената служба.

Според јавниот сервис на Израел, КАН, Јицхак Голдкнопф, лидер на партијата Обединета тора јудаизам и поранешен министер за станбена политика и градба, го предводел протестот заедно со ребето (духовен водач) на деноминацијата Гур.

Канал 12 соопшти дека околу 200 автобуси пренеле демонстранти од цел Израел до затворот, додавајќи дека полицијата им дозволила на демонстрантите да влезат во оградената област без да се обиде да ги растера.

Воениот затвор 10 се користи за притвор на воени лица и лица барани за задолжителна воена служба, вклучително и оние што избегнуваат регрутирање.

Ултраортодоксната заедница продолжува да протестира поради задолжителната воена служба откако Врховниот суд на Израел во јуни 2024 година пресуди дека мажите Хареди подлежат на воена регрутација и нареди суспендирање на државното финансирање за верските институции чии студенти одбиваат да се вклучат.

Спорот се интензивира бидејќи Израел продолжува да мобилизира резервисти додека се бори на повеќе фронтови, вклучително Газа, Либан, Иран и окупираниот Западен Брег.

Ултраортодоксните Евреи сочинуваат околу 13 отсто од израелското население од над 10 милиони луѓе. Повеќето од нив се противат на воената служба, со образложение дека целодневното проучување на Тората треба да има предност и дека војската го загрозува нивниот верски начин на живот.