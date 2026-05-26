Илјадници добија дозвола да се вратат во своите домови по намалувањето на опасноста од хемиска експлозија во Калифорнија

Властите во Јужна Калифорнија, САД, вчера ги укинаа наредбите за евакуација на повеќе од половина од речиси 40.000 жители раселени поради заканата од експлозија на резервоар со хемикалии во воздухопловна фабрика во округот Оринџ, пренесува Анадолу.

Итните служби соопштија дека ризикот од голема експлозија во фабриката „Џи-кеј-ен ероспејс“ во Гарден Гров е намален откако делумно се ослободил притисокот во нестабилниот резервоар кој содржи токсични хемикалии, објави „Њујорк тајмс“.

Сепак, околу 16.000 жители кои живеат најблиску до локацијата останаа под наредба за евакуација, бидејќи официјалните лица предупредија дека сè уште е можна помала експлозија или излевање на хемикалии.

„Сè уште не е готово. Имаме уште многу работа“, изјави за новинарите вршителот на должноста началник на противпожарната служба во округот Оринџ, Ти Џеј Мекговерн.

Вонредната состојба започна во четвртокот откако резервоар кој содржел околу 7.000 галони метил метакрилат се прегреал и почнал да испушта гас.

Властите соопштија дека состојбата се подобрила во неделата откако се појавила пукнатина во резервоарот, што помогнало да се намали притисокот и да се спуштат температурите внатре.

„Работите конечно тргнаа во вистинската насока, за првпат од четвртокот“, изјави калифорнискиот сенатор Томас Умберг.

Официјалните лица рекоа дека сè уште не можат да утврдат кога на преостанатите евакуирани граѓани ќе им биде дозволено да се вратат дома.

Гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, изјави дека сојузната прогласена вонредна состојба, одобрена од администрацијата на претседателот Доналд Трамп, ќе им помогне на раселените жители и на погодените бизниси.

Окружниот обвинител на округот Оринџ, Тод Спицер, изјави дека властите започнале кривична истрага против операторот на објектот, како и за можното вештачко зголемување на цените на хотелите за време на евакуациите.