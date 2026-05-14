Илон Маск отпатува во Кина со Трамп и покрај судскиот процес што е во тек

Илон Маск отпатува во Кина заедно со американскиот претседател Доналд Трамп оваа недела и покрај судскиот процес што е во тек, објави во средата „Ен-би-си њуз“, пренесува Анадолу.

Судењето се однесува на тужбата што Маск ја подигна против компанијата за вештачка интелигенција ’Оупен АИ‘. Како коосновач на овој стартап, Маск тврди дека фирмата ја изневерила својата првобитна непрофитна мисија со тоа што формирала профитна гранка.

Маск сведочеше на судењето во американската сојузна држава Калифорнија минатиот месец. На едно од рочиштата, судијата ги праша релевантните страни дали има причина Маск да остане во статус на подготвеност за повторно повикување.

Откако одбраната на „Оупен АИ“ одговори потврдно, судијата му порача на Маск: „Не сте ослободени од обврската, но можете да си заминете за денес“.

Во извештајот на „Ен-би-си њуз“ се вели дека Маск не добил дозвола од судијата пред да ја напушти земјата и дека сè уште подлежи на повторно повикување како сведок.

Портпаролката на судот изјави дека не знае дали Маск добил дозвола да ја напушти областа или дали неговото патување би можело да претставува проблем за судењето.

Отсуството на Маск наводно може да предизвика проблем доколку „Оупен АИ“, кообвинетиот „Мајкрософт“ или судијата го повикаа назад на сведочење во текот на вчерашниот ден, кога е последниот ден за презентирање докази во процесот.

До пладне среда, по локално време, тој не беше повикан. Завршните зборови се закажани за денес.

