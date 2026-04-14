- Израел спроведува строга цензура на известувањето за сопствените загуби предизвикани од ракетите и беспилотните летала на Иран и либански Хезболах

Израел: 35 лица загинаа, а над 8.000 се повредени од почетокот на војната со Иран - Израел спроведува строга цензура на известувањето за сопствените загуби предизвикани од ракетите и беспилотните летала на Иран и либански Хезболах

Израелските податоци објавени денес покажуваат дека 35 лица се убиени, а над 8.000 се повредени од почетокот на американско-израелската војна против Иран на 28 февруари, пренесува Анадолу.

Бројките ги објави Институтот за студии за национална безбедност, независен тинк-тенк поврзан со Универзитетот во Тел Авив, иако досега ниеден независен извештај не го потврдил вистинскиот број на жртви или степенот на предизвиканата штета.

Израел спроведува строга цензура на известувањето за сопствените загуби предизвикани од ракетите и беспилотните летала на Иран и либански Хезболах, како и за жртвите од копнените борби во Јужен Либан.

Според Институтот, од почетокот на војната Иран лансирал повеќе од 640 ракети кои влегле во израелскиот воздушен простор, заедно со над 765 беспилотни летала.

Од почетокот на конфликтот евакуирани се над 6.300 лица, при што најголем број е забележан во Тел Авив со 1.535 евакуирани граѓани, потоа Арад со околу 1.510, Димона со 1.150 и Беит Шемеш со 515.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива врз Иран на 28 февруари, во која досега загинаа над 3.300 луѓе, велат иранските власти. Техеран возврати со напади со ракети и беспилотни летала насочени кон Израел, Ирак, Јордан и земјите од Персискиот Залив каде што има американски воени бази.

Во саботата САД и Иран одржаа директни преговори во Исламабад, Пакистан, со цел да се стави крај на нивниот конфликт, но преговорите завршија рано во неделата без постигнување договор.