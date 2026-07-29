- Бред Парскејл, поранешен менаџер на кампањата на Трамп, изградил мрежа од веб-страници со договор од 46,5 милиони долари со израелската Влада за промоција на израелскиот наратив

Израел финансирал кампања од 46,5 милиони долари за влијание врз одговорите на ВИ за војната во Газа - Бред Парскејл, поранешен менаџер на кампањата на Трамп, изградил мрежа од веб-страници со договор од 46,5 милиони долари со израелската Влада за промоција на израелскиот наратив

Израел потрошил десетици милиони долари на дигитална кампања за влијание, дизајнирана да го обликува начинот на кој системите за вештачка интелигенција (ВИ) одговараат на прашања за војната во Газа, се вели во извештајот што вчера го објави „Дроп сајт њуз“, пренесува Анадолу.

Се тврди дека Бред Парскејл, поранешен менаџер на кампањата на американскиот претседател Доналд Трамп, и неговата компанија „Клок тауер екс“ изградиле мрежа од веб-страници со договор од 46,5 милиони долари со израелската Влада за промоција на израелскиот наратив и влијание врз платформите за вештачка интелигенција, вклучително и ЧетЏПТ, Клод, Џеминај и Перплексити.

Според документите што ги цитира „Дроп сајт њуз“, „Клок тауер екс“ објавил стотици статии на повеќе веб-страници посветени на војната во Газа, воените операции на Израел и односите меѓу САД и Израел.

Според објавеното, кампањата имала цел да влијае врз одговорите на големите јазични модели (LLM) преку креирање содржина што пребарувачите ја индексираат и ја вклучуваат во системите за вештачка интелигенција – практика позната како „труење на јазичните модели“ (LLM poisoning).

Иако веб-страниците привлекле малку директен сообраќај од луѓе, тие биле наменети да бидат читани од пребарувачите и системите за обука за вештачка интелигенција, се додава во извештајот.

Во него се истакнува дека страниците, вклучително и Аливиа.орг, Фектсигнал.орг и Пакспоинт.орг, ја промовирале поблиската воена соработка меѓу САД и Израел, ја бранеле воената кампања на Израел во Газа, ги оспорувале наводите за неговото однесување и претставувале произраелски перспективи.

„Дроп сајт њуз“ објави дека некои системи за вештачка интелигенција веќе ги цитирале овие веб-страници. Во еден тест Перплексити се повикал на Аливиа.орг, одговарал на прашање за воената соработка на САД со Израел, додека Мајкрософт Копилот, исто така, цитирал веб-страници поврзани со „Клок тауер екс“.

Се додава дека содржината од мрежата навлегла во податоците за обука за вештачка интелигенција преку „Комон кроул“, главна веб-архива што ја користат развивачите на големи јазични модели.

Според објавеното, 10 веб-страници поврзани со „Клок тауер екс“ биле скенирани од „Комон кроул“ стотици пати во период помеѓу јануари и јуни, што потенцијално ја зголемило нивната истакнатост во одговорите генерирани од вештачката интелигенција.

Херве Летокекс, извршен директор на организацијата за борба против дигитални дезинформации „Чек фрст“, истакна дека „Комон кроул“ широко се користи за обука за јазични модели во науката за податоци. Ова ја прави платформата цел за актерите што сакаат да ги манипулираат одговорите во своја корист – нешто што, според одредени студии, може да се постигне мошне лесно.

Откако ги прегледа веб-страниците на „Клок тауер екс“, Летокекс изјави дека нивната презентација со наведени извори и умерена содржина би можела да ги направи ефективни бидејќи чет-ботовите често претставуваат повеќе перспективи.

„Овие веб-страници веројатно би биле многу корисни за контрола на штетите на прашања, како што е ’Дали Израел врши геноцид?‘ бидејќи тие го обезбедуваат израелскиот наратив, кој чет-ботовите потоа може да го повторат како репрезентативен за едната страна од дебатата“, рече тој.

Се наведува и дека јавната поддршка за Израел во САД нагло е намалена од почетокот на војната во Газа, во која, според наводите, загинале повеќе од 73.000 Палестинци, вклучително и меѓу групите што традиционално се сметаат за цврсти поддржувачи на Израел, како што се конзервативците и евангелистичките христијани.