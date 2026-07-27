- Министерството информира дека во последните 24 часа во болниците се пренесени и 12 повредени лица, со што бројот на ранети достигна 174.009

Израел уби уште тројца Палестинци во Газа, билансот се искачи на речиси 73.350 - Министерството информира дека во последните 24 часа во болниците се пренесени и 12 повредени лица, со што бројот на ранети достигна 174.009

Израелските сили во изминатите 24 часа убиле тројца Палестинци во Појасот Газа, со што бројот на жртви од израелскиот геноцид од октомври 2023 година се искачи на 73.329, соопшти денес Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Во соопштението се наведува дека болниците во енклавата примиле три тела, меѓу кои двајца убиени од израелски оган и трет кој подлегнал на претходни повреди.

Министерството информира дека во последните 24 часа во болниците се пренесени и 12 повредени лица, со што бројот на ранети достигна 174.009.

И покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година, израелската Армија ги продолжува секојдневните напади во Газа, при што уби најмалку 1.203 Палестинци, а рани 3.900.

Договорот за прекин на огнот беше постигнат по двегодишниот геноцид што Израел го започна на 8 октомври 2023 година, кој предизвика широко распространето уништување кое зафати 90 отсто од цивилната инфраструктура, при што трошоците за обнова се проценуваат од страна на ОН на околу 70 милијарди долари.