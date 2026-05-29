Израел соопшти дека убил воен командант на Хамас во напад во Газа - Армијата соопшти дека Имад Хасан Хусеин Аслим бил заменик-командант на Бригадата на Град Газа

Израелската војска денес соопшти дека убила висок командант на Хамас во напад извршен во Газа на почетокот на оваа недела, јавува Анадолу.

Имад Хасан Хусеин Аслим беше заменик-командант на Бригадата на Град Газа, соопшти армијата.

Тој, исто така, беше и командант на Баталјонот Зејтун на Бригадите Ал Касам, военото крило на Хамас, се додава во соопштението.

Армијата тврди дека Аслим учествувал во нападот на 7 октомври 2023 година.

Во нападот во кој е убиен Аслим, цел бил и друг командант на Хамас, соопшти армијата без да наведе име.

Засега нема коментар од Хамас или од Бригадите Ал Касам во врска со израелското тврдење.

Хамас во среда ја објави смртта на Мухамед Авда, висок командант на Бригадите Ал Касам, во израелски напад врз станбена зграда во Град Газа, во кој загинаа и неговата сопруга и две од неговите деца.

Израел ги изнесе овие тврдења во време на континуирани прекршувања на прекинот на огнот што стапи на сила минатиот октомври.

Според Министерството за здравство во Газа, 922 Палестинци се убиени, а 2.786 се ранети во прекршувањата на прекинот на огнот оттогаш.

Прекинот на огнот беше постигнат по две години војна во Газа.

Според палестинските власти, во конфликтот се убиени повеќе од 72.000 Палестинци, а повредени се над 172.000.