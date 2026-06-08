- Израелските системи за противвоздушна одбрана веднаш се активирани за пресретнување и уништување на ракетите...

Израел соопшти дека открил бараж ракети истрелани кон негова територија - Израелските системи за противвоздушна одбрана веднаш се активирани за пресретнување и уништување на ракетите...

Израелската армија денес соопшти дека открила бараж ракети лансирани од Иран во време на зголемени тензии меѓу Тел Авив и Техеран, јавува Анадолу.

Израелските системи за противвоздушна одбрана веднаш се активирани за пресретнување и уништување на ракетите, се наведува во соопштението на армијата, од каде што упатија и апел до граѓаните да ги следат упатствата од официјалните лица.

Претходно денес израелските сили погодија петрохемиска компанија во Махшар, Иран, предизвикувајќи делумна штета на индустрискиот комплекс, соопштија иранските власти.

Во меѓувреме, сирените се огласија во неколку градови во централниот и јужниот дел на Израел по лансирањето ракети од страна на Техеран.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика одмазда од страна на Иран врз Израел и други земји во регионот во кои се наоѓаат американски воени бази.

Привремен прекин на оган беше постигнат на 8 април, но потоа преговорите беа прекинати поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.