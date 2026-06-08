- Армијата појасни дека операцијата била водена под команда на Дирекцијата за разузнавање, а главна цел биле системите за одбрана распоредени на неколку локации во Иран

Израел соопшти дека извршил „напад од големи размери“ врз Иран - Армијата појасни дека операцијата била водена под команда на Дирекцијата за разузнавање, а главна цел биле системите за одбрана распоредени на неколку локации во Иран

Израелската армија денес соопшти дека нејзините воени авиони извршиле „напади од големи размери“, чија цел биле стратегиските системи за противвоздушна одбрана на Иран, јавува Анадолу.

Во соопштението на армијата се појаснува дека операцијата била водена под команда на Дирекцијата за разузнавање, а главна цел биле системите за одбрана распоредени на неколку локации во Иран.

Од армијата тврдат дека со последниот напад овие одбранбени системи се целосно онеспособени.

Нема коментар од иранските власти во врска со израелските тврдења.

Ситуацијата ескалираше доцна синоќа кога Иран лансираше ракети кон Северен Израел во првото вакво бомбардирање по кревкиот прекин на огнот на почетокот на април, по израелските напади врз јужните предградија на Бејрут.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика одмазда од страна на Иран врз Израел и други земји во регионот во кои се наоѓаат американски воени бази.

Привремен прекин на оган беше постигнат на 8 април, но потоа преговорите беа прекинати поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.