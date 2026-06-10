- Началникот на Генералштабот на израелската армија, Ејал Замир, одобри неколку оперативни планови презентирани изминатите недели од Јужната команда на армијата...

Израел се подготвува за можна офанзива во Газа додека продолжуваат преговорите за прекин на огнот - Началникот на Генералштабот на израелската армија, Ејал Замир, одобри неколку оперативни планови презентирани изминатите недели од Јужната команда на армијата...

Израелската армија се подготвува за можно враќање на борбите од „големи размери“ во Газа, додека во Каиро продолжуваат преговорите за прекин на огнот, објави „Хаарец“ рано утринава, пренесува Анадолу.

Началникот на Генералштабот на израелската армија, Ејал Замир, одобри неколку оперативни планови презентирани изминатите недели од Јужната команда на армијата, како дел од дискусиите за обновување на копнените операции во Појасот Газа, соопштија воени извори запознаени со ситуацијата.

Сепак, израелски политички извори велат дека Владата нема одобрено планови за проширување на борбите и покрај притисокот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за подготовка на нова офанзива, објави „Хаарец“.

Весникот наведува дека израелската армија тврди оти палестинската група Хамас ги обновила своите капацитети, користејќи го тоа како оправдување за продолжување на војната во Газа.

Во меѓувреме, палестинските фракции водат разговори во Каиро со египетско посредување, во обид да постигнат договори за идното управување со Газа и за прашањето за разоружувањето на Хамас, објави „Хаарец“.

Весникот додава дека извори запознаени со преговорите предупредуваат дека многу детали остануваат нерешени и велат дека со оглед на тоа, одредени вести објавени во изминатите денови не ги одразуваат конечните договори меѓу страните.

Мустафа Баргути, претседател на Палестинската национална иницијатива и еден од лидерите на фракциите што учествуваат во преговорите, за „Хаарец“ изјави дека тие бараат постепена рамка.

Израел се обидува да создаде услови што ќе ги принудат жителите на Газа на присилно раселување, рече Баргути.

Повикувајќи се на изјавите на министерот за одбрана Израел Кац, тој рече дека моментната израелска политика ги влошува и онака катастрофалните услови за живот во Појасот Газа за да ги поттикне луѓето да заминат, објави „Хаарец“.

Осврнувајќи се на меѓународниот притисок врз Нетанјаху, Баргути рече дека посредниците разбираат оти, освен американскиот претседател Доналд Трамп, речиси ниеден друг чинител не може ефикасно да изврши притисок врз израелскиот премиер.

„Оружјето не е првиот проблем што мора да се реши, доколку се имплементира првата фаза од договорот, ќе биде можно да се премине во следната фаза и да се решат и другите прашања“, рече Баргути.

Според палестинските податоци, во израелскиот геноцид во Газа од октомври 2023 година досега се убиени речиси 73.000 Палестинци, а повредени се повеќе од 173.000, главно жени и деца.

Иако Хамас ги исполни барањата од првата фаза од договорот за прекин на огнот, Израел отстапи од своите обврски и продолжи со прекршување на договорот, а разговорите за преминување во втората фаза се во застој.

Израел, исто така, спречува во Газа да влезат договорените количини храна, лекови, медицински материјали, материјали за засолништа и монтажни куќи, каде што околу 2,4 милиони Палестинци, вклучително и 1,5 милиони раселени лица, живеат во катастрофални услови.

И покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година, израелската армија уби најмалку 978 Палестинци и повреди 3.097 лица во секојдневните напади, соопшти Министерството за здравство во Газа.