Израел се координира со САД додека тензиите со Иран растат

Израел се координира со САД во екот на зголемените тензии во Ормускиот Теснец меѓу Вашингтон и Техеран што го доведуваат во ризик договорот за прекин на огнот, објави денес Си-ен-ен, повикувајќи се на израелски извор, пренесува Анадолу.

Координацијата вклучува подготовки за „потенцијален нов бран напади врз Иран“, кои би биле „фокусирани на енергетската инфраструктура и насочени кон елиминирање на високи ирански претставници“, се наведува.

Се открива дека поголем дел од овие планови биле финализирани и подготвени за реализација непосредно пред стапувањето на сила на прекинот на огнот на почетокот на април.

„Целта би била да се спроведе кратка воена кампања насочена кон вршење притисок врз Иран за изнудување дополнителни отстапки во преговорите“, се вели во веста, повикувајќи се на израелскиот извор.

Сепак, израелскиот извор посочува дека конечната одлука за тоа дали повторно ќе се активираат нападите останува кај американскиот претседател Доналд Трамп.

Израелскиот претставник истакнал дека Израел уште од самиот почеток бил скептичен во однос на изгледите за успех на преговорите меѓу Иран и САД.