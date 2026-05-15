Израел се залага за продолжување на војната со Иран, разгледува опции со САД

Израелски и американски воени претставници во текот на изминатата недела одржаа разговори за можни сценарија за обновување на воената акција против Иран, при што Тел Авив притиска за продолжување на конфликтот, тврди денес израелскиот јавен сервис КАН, пренесува Анадолу.

Јавниот сервис објави дека високи израелски воени функционери и претставници на Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) дискутирале за можни обновени операции против Иран, заедно со други американски опции, вклучително и зајакнување на поморската блокада во Ормускиот Теснец како дел од таканаречениот „Проект Слобода“.

Според наводите, Израел пренел порака до Вашингтон во која го изразува својот интерес за продолжување на воената акција, со аргумент дека војната со Иран завршила „порано отколку што требало“.

КАН, исто така, тврди дека едно од разгледуваните сценарија вклучувало ограничени американски напади врз ирански капацитети за гориво и енергија, со цел да се изврши притисок врз Техеран да се врати на преговорите и да се откаже од својата нуклеарна програма.

Јавниот сервис известува дека Израел се подготвил за можна одмазда од страна на Иран, вклучително и нови ракетни напади врз израелска територија доколку борбите продолжат.

Израелските претставници цитирани од медиумот велат дека американскиот претседател Доналд Трамп се соочува со две главни опции: обновување на воената акција – патека поддржана од премиерот Бенјамин Нетанјаху или зајакнување на поморската блокада во Ормускиот Теснец.

Според овој извор, вчера израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјавил: „Подготвени сме за можноста набрзо повторно од нас да се бара да дејствуваме во Иран.“

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран насочена кон Израел, како и американските сојузници во Заливот, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да резултираат со траен договор. Подоцна прекинот на огнот беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок.

Во неделата Иран му го прати на Пакистан својот одговор на американскиот предлог за ставање крај на војната, но Трамп го отфрли како „целосно неприфатлив“.