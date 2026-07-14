- Договорот е потпишан на официјална церемонија на која присуствуваа израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, министерот за финансии Безалел Смотрич...

Израел потпиша договор од 2,3 милијарди долари за проширување на населбите на Западниот Брег со 12.000 нови домови - Договорот е потпишан на официјална церемонија на која присуствуваа израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, министерот за финансии Безалел Смотрич...

Израел потпиша рамковен договор вреден 8,5 милијарди шекели (2,3 милијарди долари) за проширување на илегалните населби на окупираниот Западен Брег, вклучувајќи изградба на 12.000 нови станбени единици и големи инфраструктурни проекти, пренесува Анадолу.

Израелскиот „Канал 14“ го опиша договорот како „џиновски“ чекор кон проширување на населбите и „промена на лицето на регионот“.

Договорот е потпишан на официјална церемонија на која присуствуваа израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, министерот за финансии Безалел Смотрич, генералниот директор на Израелската управа за земјиште, Јехуда Елијаху, и Јоси Даган, раководител на Регионалниот совет Шомрон, кој ги надгледува бројните израелски населби во северниот дел на Западниот Брег.

Во веста се вели дека договорот ќе „даде значаен импулс“ на процесот на проширување на населбите во регионот и модернизирање на нивната инфраструктура.

Според израелската организација против населбите „Мир сега“, околу 500.000 израелски окупатори живеат во нелегални населби низ окупираниот Западен Брег, покрај околу 250.000 кои живеат во населби во окупираниот Источен Ерусалим.

Обединетите нации (ОН) континуирано нагласуваат дека израелските населби на окупираните палестински територии се нелегални според меѓународното право, предупредувајќи дека тие ги поткопуваат перспективите за дводржавното решение.

Палестинците инсистираат на Источен Ерусалим како главен град на нивната идна држава, врз основа на меѓународни резолуции кои не ја признаваат окупацијата на Израел од 1967 година или анексијата на градот од 1980 година.