- Се очекува договорот да ги отстрани преостанатите грижи во врска со откажувањето на стотици илјади авионски билети во текот на летната сезона...

Израел постигна договор со САД за забрзано повлекување на американските воени авиони од Аеродромот „Бен Гурион“ - Се очекува договорот да ги отстрани преостанатите грижи во врска со откажувањето на стотици илјади авионски билети во текот на летната сезона...

Израел постигна договор со американската војска за забрзување на повлекувањето на американските воени авиони стационирани на Аеродромот „Бен Гурион“, објавија израелските медиуми денес, пренесува Анадолу.

Министерството за транспорт рано утринава со официјално соопштение го потврди договорот, ставајќи крај на повеќенеделната неизвесност што негативно влијаеше врз израелското цивилно воздухопловство, пренесе израелскиот весник „Једиот ахронот“.

Се очекува договорот да ги отстрани преостанатите грижи во врска со откажувањето на стотици илјади авионски билети во текот на летната сезона, откако ризикот од откажување на повеќе од 2,4 милиони билети веќе беше избегнат пред околу десетина дена, според наводите на весникот.

Телевизијата „Канал 12“ објави дека САД се обврзале да отстранат 20 авиони за воздушно полнење гориво од Аеродромот „Бен Гурион“ до следниот вторник, по притисокот од израелската министерка за транспорт, Мири Регев.

Ова прашање поттикна дебата во Израел поради обемното присуство на американската војска на Аеродромот „Бен Гурион“, што по избувнувањето на војната со Иран служеше како главен центар за десетици американски воени авиони за полнење гориво и транспорт.

Распоредувањето на американските воени авиони на главниот меѓународен аеродром во Израел – што некои го опишаа како американска воена база – наиде на критики од политичките кругови и авијацискиот сектор, поради предупредувањата дека тоа влијаело на оперативниот капацитет на аеродромот и цивилниот воздушен сообраќај, предизвикувајќи економски загуби и чести откажувања на летови.