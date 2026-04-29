- „Дваесет години по евакуацијата, одобрен е план за изградба на 126 перманентни домови во населбата Санур“

Израел одобри изградба на 126 нелегални станбени единици во северниот дел на Западниот Брег - „Дваесет години по евакуацијата, одобрен е план за изградба на 126 перманентни домови во населбата Санур“

Израел денес одобри изградба на 126 нелегални станбени единици во Џенин во северниот дел на Западен Брег, објавија израелските медиуми, пренесува Анадолу.

„Дваесет години по евакуацијата, одобрен е план за изградба на 126 перманентни домови во населбата Санур“, објави Канал 12.

Овој потег значи обновен притисок за проширување на нелегалните населби во областа, кои претходно беа евакуирани како дел од израелскиот план од 2005 година.

Јоси Даган, шеф на регионалниот совет за населбите во северниот дел на Западниот Брег, рече дека Санур „ќе биде повторно изграден“.

„Ќе вклучува 126 перманентни домови, а во иднина ќе стане град во Израел“, додаде тој.