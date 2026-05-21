Израел издаде наредби за уривање на осум палестински куќи и објекти во близина на окупираниот Источен Ерусалим

Израелските власти денес издадоа наредби за уривање на осум палестински куќи и објекти во градот Хизма, североисточно од окупираниот Источен Ерусалим, под изговор за градба без дозвола, јавува Анадолу.

Според губернијата, со наредбите за уривање се опфатени куќата на Калед Абдула Абу Хамдан, автопералница во сопственост на Али Мухамад Ахмад Ризк, столарската работилница на Нади Мухамад Ахмад Ризк, продавница за прехранбени производи во сопственост на Ахмед Мухамад Ахмад Ризк и камп-приколка во сопственост на Ријад Ахмед Салама.

Во наредбите за уривање исто така се опфатени куќи што им припаѓаат на синовите на Ахмед Салама, Мухамад Абдула Касем и синовите на Салама Абдула Касем, се додава во соопштението.

Израелските кампањи за уривање на палестински куќи и објекти во окупираниот Западен Брег и Источен Ерусалим ескалираа како дел од политиките насочени кон вршење притисок врз Палестинците да ги напуштат своите домови и земјиште во корист на проширувањето на населбите.

Претходно вчера, израелските сили урнаа станбени објекти и штали во областа Аин ал-Хилве во северниот дел на долината Јордан, како и фабрика за цемент во селото Карбата Бани Харит, западно од Рамала.

Според податоците на Палестинската комисија против ѕидот и населбите, израелските власти во април извршиле 37 операции за уривање, насочени кон 78 објекти, вклучувајќи 37 населени куќи, додека издале известувања за уривање на уште 21 објект.

Ваквите дејствија се случуваат во време на континуираната израелска воена ескалација на Западниот Брег, вклучувајќи убиства, апсења и рации во градовите и селата кои вклучуваат претреси на домови и уништување имот, од почетокот на војната во Газа во октомври 2023 година.

Оттогаш, во нападите на израелската Армија и доселениците на Западниот Брег загинаа 1.162 Палестинци, ранети се околу 12.245, а приведени се речиси 23.000 лица, покажуваат официјалните податоци.