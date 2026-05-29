- Израелски воени авиони изведоа напади врз градот Мааруб, во близина на јужниот град Тис, при што се повредени неколку лица

Израел изврши напад врз здравствен центар во јужен Либан и покрај прекинот на огнот - Израелски воени авиони изведоа напади врз градот Мааруб, во близина на јужниот град Тис, при што се повредени неколку лица

Израелската армија денес изврши воздушен напад врз здравствен центар во јужен Либан и покрај актуелниот прекин на огнот, објави државната либанска Национална новинска агенција (ННА), пренесува Анадолу.

Израелски воени авиони изведоа напади врз градот Мааруб, во близина на јужниот град Тис, при што се повредени неколку лица, според ННА.

Агенцијата, исто така, соопшти дека во израелски воздушен напад бил погоден и здравствениот центар во градот Деир Канун ал-Нахр во подрачјето на Тис.

Засега нема информации за жртви или за предизвикана штета на здравствениот објект.

Нападите се случија непосредно пред безбедносните преговори меѓу воените делегации на Израел и Либан, кои треба да се одржат подоцна во текот на денот во Соединетите Американски Држави (САД).

Израел ги продолжи своите напади врз Либан и покрај прекинот на огнот кој стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен за 45 дена до почетокот на јули.

Израел од 2 март спроведува проширена воена кампања во Либан, окупирајќи неколку градови во јужниот дел на земјата.

Според либанското Министерство за здравство, во израелските напади оттогаш се убиени 3.324 лица.

Додека израелските сили продолжуваат со воздушните напади и уривањата на објекти во јужен Либан, Хезболах одговара со напади врз израелските војници, обвинувајќи го Израел за постојано прекршување на договорот за прекин на огнот.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на 25 мај изјави дека ѝ наредил на војската да ги засили нападите врз Либан.