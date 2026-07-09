- „Како што премиерот Бенјамин Нетанјаху и јас јасно ставивме до знаење, ќе продолжиме да бидеме во безбедносната зона во Либан и да дејствуваме од неа онолку долго колку што е потребно...“

Израелски министер рече дека не им е потребна дозвола да останат во Либан, ги отфрли најавите на Трамп за повлекување - „Како што премиерот Бенјамин Нетанјаху и јас јасно ставивме до знаење, ќе продолжиме да бидеме во безбедносната зона во Либан и да дејствуваме од неа онолку долго колку што е потребно...“

Израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, денес ги отфрли изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп со кои се сугерираше дека Израел ќе се повлече од Либан согласно со рамковниот договор меѓу Тел Авив и Бејрут, изјавувајќи дека Израел „нема потреба од дозвола за да остане во Либан“, објави израелскиот весник „Једиот ахронот“, пренесува Анадолу.

„Не побаравме дозвола од никого за да влеземе во Либан, и не ни е потребна дозвола за да останеме во Либан“, рече Кац.

„Како што премиерот Бенјамин Нетанјаху и јас јасно ставивме до знаење, ќе продолжиме да бидеме во безбедносната зона во Либан и да дејствуваме од неа онолку долго колку што е потребно, сè додека не се разоружа Хезболах“, додаде тој.

Неговите коментари уследија откако Трамп вчера, на маргините на самитот на НАТО во Анкара, беше прашан дали смета дека Израел треба да ги повлече своите сили од јужен Либан.

Трамп изјави дека по разговорот со Нетанјаху верува оти Израел сака да се повлече. Тој, исто така, рече дека Израел и Либан се во добри односи и првпат потпишуваат договори.

На 26 јуни, Либан и Израел потпишаа рамковен договор спонзориран од САД, кој предвидува етапно израелско повлекување од целата либанска територија, почнувајќи со две неодредени пилот-зони.

Израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Сар, во вторникот најави дека на 14 и 15 јули во Рим ќе се одржи нова рунда преговори меѓу двете страни.

Израел ги продолжи воените операции во Либан од 2 март, при што, според официјалните податоци, загинаа повеќе од 4.300 луѓе, а над 12.000 се повредени.

Израелските сили, исто така, продолжуваат да окупираат области во јужен Либан, од кои некои ги држат со децении, а други се заземени за време на војната во 2023–2024 година, при што навлегоа повеќе од 10 километри длабоко во либанската територија за време на последната офанзива.