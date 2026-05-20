Израелски медиуми: Трамп и Нетанјаху одржаа долг и драматичен разговор на прагот на одлуката за Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во текот на ноќта одржаа „долг и драматичен“ телефонски разговор, што е нивни втор контакт за само неколку дена, објави денес израелскиот „Канал 12“, пренесува Анадолу.

Не беа соопштени детали за содржината на разговорите, но Каналот ги опиша разговорите како „долги и драматични“.

Каналот објави дека повикот дошол во моментот кога двајцата лидери се чини дека се „на прагот на одлука“ во врска со војната со Иран.

Ниту Белата куќа, ниту Кабинетот на Нетанјаху не издадоа соопштение за разговорот.

Во неделата, Нетанјаху и Трамп разговараа во повик кој траеше повеќе од 30 минути и беше фокусиран на „можноста за обновување на борбите во Иран“, јавуваат израелските медиуми.

По тој повик, Трамп го предупреди Иран на својот профил на „Трут сошал“ дека за Иран „часовникот отчукува“.

Трамп во понеделникот вечерта објави дека го одложил нападот планиран за вторник против Иран, на барање на Саудиска Арабија, Катар и Обединетите Арапски Емирати.

Тој додаде во објавата дека му наложил на Министерството за одбрана „да биде подготвено да продолжи со целосен напад од големи размери врз Иран, во секој момент, во случај да не се постигне прифатлив договор“.

По блокираните преговори со посредство на Пакистан, САД воведоа блокада на иранските пристаништа од 13 април, вклучувајќи ги и оние лоцирани покрај стратегискиот Ормуски Теснец.

Иран одговори со затворање на Теснецот и со барање бродовите да го координираат пловењето со Техеран, во пресрет на стравувањата дека кревкиот прекин на огнот што е на сила од 8 април би можело да пропадне доколку не се постигне договор за прекин на војната што започна во февруари.