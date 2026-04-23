- Јавниот сервис на Израел соопшти дека голем број Израелци, исто така, успеале да преминат во јужен Либан, навлегувајќи неколку стотици метри од границата пред да бидат приведени

Израелски екстремисти преминаа во јужен Либан, повикаа на создавање израелски населби - Јавниот сервис на Израел соопшти дека голем број Израелци, исто така, успеале да преминат во јужен Либан, навлегувајќи неколку стотици метри од границата пред да бидат приведени

Израелските екстремисти влегоа во јужен Либан во синоќа и повикаа на подигнување израелски населби во арапската земја, што е редок прекуграничен потег по сличен инцидент во Сирија неколку часа претходно, јавува Анадолу.

Снимките што ги објави група што се залага за израелско населување во Либан покажуваат крајно десничарски израелски окупатори во областите на југот на земјата кои велат: „Нашите активисти се во јужен Либан“, повикувајќи на она што го опишаа како „продолжување на населувањето“.

Ова се случи кратко откако десетици израелски окупатори од таканареченото движење „Башански пионери“ влегоа во сириското село Хадер, каде што се качија на зграда и вееја со израелски знамиња во присуство на израелските сили.

Израелската армија подоцна соопшти дека вратила околу 40 израелски цивили кои влегле во Сирија и ги предала на полицијата.

Јавниот сервис на Израел соопшти дека голем број Израелци, исто така, успеале да преминат во јужен Либан, навлегувајќи неколку стотици метри од границата пред да бидат приведени.

Медиумот јави дека израелската армија подоцна ги уапсила и ги предала на полицијата.

Застапниците на таканаречениот проект „Голем Израел“ – меѓу кои и израелски официјални претставници како екстремистичкиот министер за финансии Безалел Смотрич – тврдат дека покрај окупирањето на Појасот Газа и Западниот Брег, земјата треба да се прошири на територијата на соседните суверени земји, Сирија, Јордан и Либан.

Над 2.200 луѓе се убиени, а повеќе од 1 милион се раселени поради израелските напади врз Либан од 2 март, веднаш по почетокот на војната со Иран.

Нападите продолжија и покрај 10-дневниот прекин на огнот со посредство на САД, договорен на 16 април.