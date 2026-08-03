- Нападите беа насочени кон куќи и возила во неколку палестински заедници

Израелски доселеници нападнаа повеќе села на окупираниот Западен Брег, повредени двајца Палестинци - Нападите беа насочени кон куќи и возила во неколку палестински заедници

Двајца Палестинци се повредени во вчерашните напади извршени од страна на израелски доселеници врз повеќе села на окупираниот Западен Брег, додека израелската армија спроведе одделни рации во Рамала и Наблус, јавуваат палестинските медиуми, пренесува Анадолу.

Официјалното палестинско радио „Гласот на Палестина“ соопшти дека двајца Палестинци се здобиле со повреди откако биле нападнати од страна на израелски доселеници во близина на селото Беит Ула, северозападно од Хеброн.

Во друг напад, во градот Беита, јужно од Наблус, доселеници истуриле купишта отпад пред една куќа. Во инцидентот нема повредени.

Радиото, исто така, соопшти дека израелските сили, придружувани од доселеници, извршиле рација во периферијата на населбата Ал-Тира во Рамала.

Одделно, израелските сили со воен булдожер упаднале во местото Салем, источно од Наблус, каде што довеле тројца палестински затвореници од семејството Иштајех во нивниот дом, јави дописникот на Анадолу.

Еден од затворениците бил принуден да копа во дворот на соседна куќа, по што војниците го одвеле во домот на неговиот татко. Пред да се повлечат, израелските сили привеле уште еден Палестинец, идентификуван како Јамен Атви.

Во меѓувреме, официјалната палестинска новинска агенција „ВАФА“ јави дека израелски доселеници влегле во селото Абу Нџеим, југоисточно од Витлеем, каде што се собрале во неколку населби и долж главниот пат, предизвикувајќи страв кај жителите од можни напади врз нивните домови и имот.

Според „ВАФА“, доселениците нападнале и куќи и возила во селото, а навлегле и во областа Гараба, како и во периферијата на Синџил, Кафр Малик, Деир Џарир, Тајбех, Јабруд и Беитилу, во близина на Рамала.

Окупираниот Западен Брег во изминатиот период бележи ескалација на израелските воени рации врз палестинските градови, населени места и бегалски кампови, проследени со убиства, приведувања, уривање домови и присилни раселувања.

Од почетокот на израелската воена офанзива врз Појасот Газа во октомври 2023 година, нападите на израелската армија и доселениците на окупираниот Западен Брег значително се интензивираа.

Според официјални палестински податоци, во тие напади се убиени повеќе од 1.182 Палестинци, околу 13.000 се повредени, а речиси 24.000 лица се приведени.