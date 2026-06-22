- Од губернијата соопштија дека земјиштето, кое е во сопственост на Грчката православна патријаршија во Ерусалим, зафаќа површина од околу 11.000 м2 и се наоѓа во близина на населбата Ал-Бустан во Силван

Израелските сили извршија упад на црковнo земјиште на окупираниот Источен Ерусалим - Од губернијата соопштија дека земјиштето, кое е во сопственост на Грчката православна патријаршија во Ерусалим, зафаќа површина од околу 11.000 м2 и се наоѓа во близина на населбата Ал-Бустан во Силван

Израелските сили денес извршија упад на земјиште во сопственост на Грчката православна патријаршија во Ерусалим, лоцирано во гратчето Силван, јужно од џамијата Ал-Акса, што претставува најнов потег чија цел се палестинските верски имоти во окупираниот Источен Ерусалим, пренесува Анадолу.

Како што се наведува во соопштението на губернијата Ерусалим, службениците на таканаречената израелска „Управа за природа“ извршиле упад на црковното земјиште и го принудиле официјалното лице задолжено за надзор на имотот да ја напушти локацијата.

Од губернијата соопштија дека земјиштето, кое е во сопственост на Грчката православна патријаршија во Ерусалим, зафаќа површина од околу 11.000 м2 и се наоѓа во близина на населбата Ал-Бустан во Силван.

Според соопштението, на 15 јуни израелските власти го одзеле земјиштето и го затвориле со ограда и порти, што ја поттикнало Патријаршијата да поднесе тужба за итно враќање на земјиштето и целосно укинување на израелската контрола врз него.

Израелскиот суд ја одложи пресудата за овој случај до четврток, откако Патријаршијата достави документи со кои се докажува нејзиното сопствеништво, како и континуираното користење и одржување на земјиштето пред неговото одземање.

Според институциите со седиште во Ерусалим, овој потег е дел од ескалацијата на израелските мерки насочени против палестинското земјиште и верските имоти во окупираниот Источен Ерусалим, особено во населбите што ја опкружуваат џамијата Ал-Акса.

Претходно овој месец, Палестинскиот претседателски комитет за црковни прашања го осуди одземањето на црковното земјиште, нарекувајќи го „бесрамно кршење“ на меѓународното право, на правата на приватна сопственост, како и на историскиот и верскиот статус на црквите на палестинските територии.

Комитетот упати повик до црквите низ светот, меѓународните институции, Обединетите нации и организациите за човекови права да преземат конкретни чекори за заштита на црковниот имот, како и на исламските и христијанските свети места, а одговорните за овие дејствија да се соочат со правни последици пред меѓународното право.

Израел го окупираше Источен Ерусалим, каде што се наоѓа џамијата Ал-Акса, за време на Арапско-израелската војна во 1967 година. Тој во 1980 година го анектираше целиот град со чекор што меѓународната заедница никогаш не го призна.

Палестинците го сметаат Источен Ерусалим за главен град на нивната идна држава, во согласност со меѓународните резолуции кои не ја признаваат израелската окупација на градот.