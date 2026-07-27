- Во упад на сириска територија израелските сили извршија рации и претресоа неколку домови на цивили во селото Ал-Ардах, во западниот рурален дел на Дара, при што е пукано со тешко оружје

Израелските сили извршија упади во домови и приведоа маж во Јужна Сирија - Во упад на сириска територија израелските сили извршија рации и претресоа неколку домови на цивили во селото Ал-Ардах, во западниот рурален дел на Дара, при што е пукано со тешко оружје

Израелските сили денес извршија упади во домови во Јужна Сирија и приведоа еден сириски државјанин, објави сириската телевизија Ал-Ихбарија, пренесува Анадолу.

Телевизискиот канал објави дека израелските сили го привеле мажот откако извршиле претрес на куќа во селото Тарања, во северниот рурален дел на Кунејтра.

Во посебен упад на сириска територија израелските сили извршија рации и претресоа неколку домови на цивили во селото Ал-Ардах, во западниот рурален дел на Дара, при што е пукано со тешко оружје, наведува Ал-Ихбарија.

Нема извештаи за жртви, а од израелската армија засега нема коментар.

Генералниот секретар на Обединетите нации (ОН), Антонио Гутереш, вчера изјави дека ОН подоцна овој месец ќе поднесат детален извештај до Советот за безбедност за израелските нарушувања на сириската територија.

Зборувајќи на прес-конференција во Дамаск, Гутереш нагласи дека нарушувањата на суверенитетот и територијалниот интегритет на Сирија се „неприфатливи“ и го повика Израел да го почитува Договорот за недејствување од 1974 година.

Јужна Сирија со месеци е сведок на континуирани израелски упади и напади, во кои има рации, претреси, апсења и поставување воени пунктови.

Овие активности се засилија по падот на режимот на Башар ал-Асад во декември 2024 година, кога Израел го прогласи за неважечки Договорот за недејствување од 1974 година и ја презеде контролата врз сириската тампон-зона.